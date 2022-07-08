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Spor Trabzonspor aradığı orta sahayı buldu!
Spor

Trabzonspor aradığı orta sahayı buldu!

2022-2023 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde gündemdeki isim Cheikhou Kouyaté olarak öne çıktı. Daha öncede gündemede gelen Senegalli orta saha oyuncusu zaman zaman stoper pozisyonunda da görev alabiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 15:42:00 -
Trabzonspor aradığı orta sahayı buldu!

2022-2023 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde gündemdeki isim Cheikhou Kouyaté olarak öne çıktı. Daha öncede gündemede gelen Senegalli orta saha oyuncusu zaman zaman stoper pozisyonunda da görev alabiliyor. 

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdürüyor. Abdullah Avcı'nın istediği oyuncuları hazırlık kampına yetiştirmek için yoğun mesai harcayan Trabzon yönetimi orta saha transferi için İngiltere'de nabız yokluyor. Son olarak Trezeguet transferinde mutlu sona ulaşan bordo-mavili ekip yeni çalışmalar için kolları sıvadı.

Ahmet Ağaoğlu'nun ekibi orta sahaya yıldız bir isim katmak için girişimlerini sürdürüyor. Fransız basını Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya attı. Fotomaç'a göre; Cheikhou Kouyate'nin menajeri Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'da.

Kouyate, bordo-mavililerin uzun süredir gündeminde olan bir isim. Haberde Kouyate, ile Trabzonspor'un görüşmelere başladığı belirtiliyor. Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Senegalli ön libero'nun menajeri görüşmeler için İstanbul'a geldiği belirtildi.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu stoper olarak da görev yapabiliyor. Son haftalarda Suudi takımlarıyla görüşmelerde bulunan yıldız orta saha görüşmelerden olumlu yanıt alamadı.

CHEIKHOU KOUYATE KİMDİR?

Cheikhou Kouyate 21 Aralık 1989 tarihinde Senegal'in başkenti Dakar'da doğdu. 32 yaşında olan 1.89 metre boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanmaktadır. Geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 31 karşılaşmada süre alırken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Senegal Milli takım formasıyla 52 karşılaşmada süre alırken 2 gol katkısı sağladı.

 

 

 

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