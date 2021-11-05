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Spor Trabzonspor ara transferde bombayı patlatıyor
Spor

Trabzonspor ara transferde bombayı patlatıyor

Ligde fırtınalar estiren ve yarın Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın rakibi olan lider Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızla sürdürüyor. Bordo-mavililer, sezon başında gündeme gelen Mert Çetin için yeniden harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 11:34:00 -
Trabzonspor ara transferde bombayı patlatıyor

Ligde fırtınalar estiren ve yarın Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın rakibi olan lider Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızla sürdürüyor. Bordo-mavililer, sezon başında gündeme gelen Mert Çetin için yeniden harekete geçti.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine bordo-mavililerde stoper arayışları başladı.

Trabzonspor'da gündeme gelen isim ise sezon başında da transfer listesinde yer alan Mert Çetin.

Kiralık olarak forma giydiği Hellas Verona'da bu sezon sadece 2 maçta 44 dakika süre alan Mert Çetin, daha önce Trabzonspor'un ilgisine sıcak bakmıştı.

Trabzonspor, Roma'nın 3 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcu için şartlar zorlanacak.

 

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