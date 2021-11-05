Trabzonspor ara transferde bombayı patlatıyor
Ligde fırtınalar estiren ve yarın Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın rakibi olan lider Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızla sürdürüyor. Bordo-mavililer, sezon başında gündeme gelen Mert Çetin için yeniden harekete geçti.
Ligde fırtınalar estiren ve yarın Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın rakibi olan lider Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızla sürdürüyor. Bordo-mavililer, sezon başında gündeme gelen Mert Çetin için yeniden harekete geçti.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine bordo-mavililerde stoper arayışları başladı.
Trabzonspor'da gündeme gelen isim ise sezon başında da transfer listesinde yer alan Mert Çetin.
Kiralık olarak forma giydiği Hellas Verona'da bu sezon sadece 2 maçta 44 dakika süre alan Mert Çetin, daha önce Trabzonspor'un ilgisine sıcak bakmıştı.
Trabzonspor, Roma'nın 3 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcu için şartlar zorlanacak.