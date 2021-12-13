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Spor Trabzonspor, Abdullah Avcı ile fazla geçit vermedi
Spor

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile fazla geçit vermedi

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon ilk 7 haftada 4 mağlubiyet yaşayan ve 8. haftanın ardından Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren bordo-mavililer, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde 48 lig maçında 4 kez kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 11:33:00 -
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile fazla geçit vermedi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini yaşayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine fazla geçit vermedi.

Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 1 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 de beraberlik elde etti.

Bu sezonki ilk mağlubiyet

Trabzonspor, bu sezon ise 16 haftalık bölümde ilk mağlubiyetini yaşadı.

Karadeniz ekibi, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 39 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, en yakın rakibiyle 9 puan fark sağladı.

48 maçta 4 mağlubiyet

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda toplam 48 lig maçında 4 mağlubiyet yaşadı. 30 maçı kazanan bordo-mavililer, 14 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile 2,16 puan ortalaması yakaladı.

4 mağlubiyeti

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul ve Antalya takımları karşısında yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu, bu sezon ise Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti.

Trabzonspor, böylelikle 4 mağlubiyetin 3'ünü sahasında, 1'ini ise deplasmanda aldı.

 

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