Trabzonspor, '61 numarasıyla' yollarını ayırıyor!

Trabzonspor Yönetimi, takımda 61 numaralı formayı giyen tecrübeli orta saha ile ilgili kararını verdi. Ligde 4, Konferans Ligi elemelerinde ise 2 maçta görev alan Abdülkadir, takımdan geçici olarak ayrılıyor.

Yönetim, bu sezon sadece 44 dakika süre alabilen Abdulkadir'e kiralık olarak transfer görüşmesi yapması için izin verdi.

Süper Lig'den birçok talibi olan Abdulkadir'in ikinci devrede forma şansı bulabileceği bir takımın yolunu tutması ve sezon sonu Bordo Mavili ekibe hazır bir şekilde dönmesi amaçlanıyor.

Piyasa değeri 2.1 milyon Euro olan bordo mavili futbolcu, kariyerinde Ümraniyespor, Adana Demirspor, Altınordu ve 1461 Trabzon formaları da giydi. Geçtiğimiz yıl Trabzonspor formasıyla 28 maça çıkan Abdülkadir Parmak, 1 kez de A Milli Futbol Takımı'nda oynadı.