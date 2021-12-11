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Spor Trabzonspor 27 maçlık seriyi bozdu
Spor

Trabzonspor 27 maçlık seriyi bozdu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup olarak, 27 maçlık yenilmezlik unvanını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 21:27:00 -
Trabzonspor 27 maçlık seriyi bozdu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada penaltıdan Fredy ve 73. dakikada Dorukhan Toköz kendi kalesine kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 24. dakikada Cornelius'un ayağından geldi.

Yenilmezlik ünvanı gitti

Bu sonuçla Trabzonspor ligdeki 27 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti ve 39 puanda kaldı. Antalyaspor ise 21 puana yükseldi.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Antalyaspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

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