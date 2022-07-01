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Spor Trabzonspor, 10 numarasını bakın nerede buldu!
Spor

Trabzonspor, 10 numarasını bakın nerede buldu!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavili ekip 10 numara bölgesine takviye yapmayı planlıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Trabzonspor, transferde rotasını Gaston Pereiro'ya çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 15:28:00 -
Trabzonspor, 10 numarasını bakın nerede buldu!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavili ekip 10 numara bölgesine takviye yapmayı planlıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Trabzonspor, transferde rotasını Gaston Pereiro'ya çevirdi.

Trabzonspor için İtalya'dan sürpriz bir 10 numara iddiası geldi. Karadeniz Gazete'nin Centotrentuno'dan derlediği habere göre; Trabzonspor, Galatasaray'ın yolunda. Gaston Pereiro takım arkadaşı Joao Pedro'yu izleyip Türkiye'ye gidebilir.

Türkiye'nin son şampiyonu Trabzonspor, Gaston Pereiro için teklifini sundu. Fırtına, Uruguaylı 10 numarayı Cagliari'den almak için önemli ilk adımı attı. Hamsik ve Cornelius gibi İtalyan şampiyonasının tanıdığı isimleri olan Trabzonspor 5 milyon Euro'luk bir teklifi var.

Ancak, Trabzonspor'un oyuncuya 1 milyonu geçmeyecek sabit maaş teklifinde, hem bireysel hem de takım bonuslarının eklenmesi yer alıyor. Cagliari'den yaklaşık 2 milyon Wuro kazanan Pereiro bunu şu anda kabul etmedi. Ancak Uruguaylı oyuncu, "Benim tercihim rekabetçi bir takımla oynamaya devam ediyor olmak. Cagliari ile daha üç yıllık sözleşmem var. Ancak Avrupa'daki kariyerime devam etmek için diğer takımlardan birkaç çağrı daha bekliyorum" dedi.

GASTON PEREIRO KİMDİR?

11 Haziran 1995'te Uruguay'da dünyaya gelen Pereira, 1.88 boyunda. Sol ayağını etkili bir şekilde kullanan yıldız futbolcu, 10 numara ve tercih edilmesi halinde sağ kanatta oynayabiliyor. Pereiro, kariyeri boyunca 258 müsabakada 69 gole imza atarken 33 asist yaptı. Yıldız futbolcu, Uruguay milli takımı ile 13 maça çıktı ve 4 gol katkısında bulundu.

 

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