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Yerel Trabzon'dan beklenen haber geldi
Yerel

Trabzon'dan beklenen haber geldi

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle sabah saatlerinde iptal edilen uçak seferleri yeniden başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 17:55:00 -
Trabzon'dan beklenen haber geldi

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle sabah saatlerinde iptal edilen uçak seferleri yeniden başladı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferler yeniden gerçekleştirilmeye başlandı.

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