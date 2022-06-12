Trabzon’daki “Tünel Akvaryum”a yoğun ilgi
Trabzon’da okyanus canlılarının da yer aldığı yaklaşık 198 metrelik “Tünel Akvaryum” ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Ortahisar Belediyesinin inşa ettiği Tünel Akvaryum’un 80 farklı türde, yaklaşık 5 binden fazla deniz canlısına ev sahipliği yaptığı belirtildi. Toplam 200 metrelik gezi yoluna sahip Tünel Akvaryum, ziyaretçileri için birbirinden ilginç temalar sunuyor. 61 tematik akvaryuma sahip tünel akvaryumun yaz sezonunda kent turizmine büyük ivme kazandırması bekleniyor.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projeyi, Trabzon’da son yıllarda gelişen turizm trendine uygun olarak hayata geçirdiklerini belirtti. Projenin kente farklı bir değer katmak için hazırlandığına işaret eden Genç, “Trabzon’un tarihi nitelikleri, tarihi değerleriyle gelişen trendi turizmdir. Şehrimize değer katacağı düşüncesiyle çeşitli prosedürleri aşarak bu projeyi hayata geçirdik” ifadesini kullandı.