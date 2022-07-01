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Yerel Trabzon'da zehir tacirlerine operasyon
Yerel

Trabzon'da zehir tacirlerine operasyon

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 16:26:00 -
Trabzon'da zehir tacirlerine operasyon

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Kaleönü Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ev ve bahçesinde yapılan aramada, 49 kök kenevir ile 120 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekipler, Ö.Y (43), M.Y. (58), O.Y. (46) ve B.K'yi (43) gözaltına aldı.

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