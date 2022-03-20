Trabzon’da yarın (21 Mart Pazartesi) okullar tatil mi? Trabzon’da yarın hangi ilçelerde okullar tatil edilir?

Yurdun genelinde sağanak yağış beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Trabzon’dan dün gece başlayan kar yağışı kentte etkili oluyor. Özellikle yüksek kesimlerde 20 CM’yi aşan kar kalınlığı nedeniyle uyarılar peşpeşe yapılmaya başlandı.

Trabzon’da yarın okullar tatil mi?

Trabzon’dayarın (21 Mart Pazartesi) okullar tatil mi? Ordu'da yarın hangi ilçelerde okullar tatil edilir? Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okullarda, halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı. Trabzon’da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.