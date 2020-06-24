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Aktüel

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:59:08 -
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 aylık takip sonucunda uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

"Şehit Yunus Çavdar" adı verilen ve 21 Haziran'da 16 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanmıştı.


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