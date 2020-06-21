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Yerel

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Trabzon'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:42:00 -
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şehit Yunus Çavdar" adı verilen operasyonda, 6 aylık sürede uyuşturucu ticareti yapan 16 şüpheliye yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 33 ayrı olayda delillendirmelerin yapıldığına işaret edilerek, bu çalışmalar sırasında toplamda bin 235 gram esrar, çok miktarda uyuşturucu hap ve 15,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği aktarıldı.

Soruşturma dosyası kapsamında 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "2 parça halinde 97 gram bonzai, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 89 fişek, 1 kök Hint keneviri, uyuşturucu kullanmaya yarayan 2 düzenek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 85 bin 530 lira para ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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