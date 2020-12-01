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Ekonomi Trabzon'da tezgahlar bereketlendi
Ekonomi

Trabzon'da tezgahlar bereketlendi

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle bol miktarda avlanan balık Trabzonluları sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 03:45:00 -
Trabzon'da tezgahlar bereketlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarını dolduran balıklar, vatandaşlardan rağbet gördü. Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, AA muhabirine, balık satışlarından oldukça memnun olduklarını belirterek, şu anda vatandaşların hemen hemen her çeşit balığı tüketebileceklerini söyledi.

Havalar soğudukça hamsiye ilginin arttığını ifade eden Bektaşoğlu, "Bu sene Karadeniz'de hamsi oldukça fazla. Vatandaş bu yıl hamsiye doyacak. Hamsi kilogramı 10 liradan satışa sunuluyor. Genellikle her çeşit balığın bulunduğu tezgahlarda vatandaşlar daha çok hamsi almak istiyor." dedi.

Turgay Memiş de balık türlerinde bolluk yaşandığını dile getirerek, "Özellikle hamsiyi 10 liradan satışa sunuyoruz. Vatandaşları balık yemeye bekliyoruz." diye konuştu.

Emin Avcı ise hafta sonu balık satışlarının çok iyi olduğuna işaret ederek, "Balık fiyatları her gün değişiklik gösteriyor. Hamsinin kilogramı 10-12,5 liradan satılıyor. Mezgit 30, sarıkanat 50, zargana 40, barbunya 40-50 lira arasında alıcı buluyor. Palamudun tanesini 30 lira, çupranın 45 liradan satıyoruz." dedi.

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