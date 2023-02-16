Trabzon'da tarihi görüntüler! Maçtan öteye geçen anlar...

Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı maç öncesinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden taraftarlar şehre geldi ve Şamil Ekinci Müzesi'ni gezdi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem meydana geldi. 9 saat arayla 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 şehrimizi birden etkiledi. Büyük tahribata yol açan depremler binlerce vatandaşımızı hayattan kopardı.

Kulüpler tek yürek oldu

Yaşanan bu deprem faciasının ardından spor camiası adeta tek yürek oldu. Kulüpler deprem bölgesine birçok yardımda bulundu ve depremzedeler ile iletişime geçildi. Bu birlik beraberlik ortamında ise kulüpler bir oldu.

Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçının öncesinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden birçok taraftar şehre geldi.

Gelirlerinin tamamının deprem bölgesine gideceği maç öncesinde Trabzon şehrinde güzel görüntüler ortaya çıktı. Süper Lig kulüplerinin taraftarları, Trabzonspor'u desteklemek için şehre gelirken bordo-mavili taraftarlarla bir araya geldi.

Geçmişte problemler yaşayan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bu dayanışma günlerinde birlikte hareket etmesi ise alkışları topladı.