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Yerel Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs yandı
Yerel

Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs yandı

Yeniakit Publisher
2023-03-31 09:38:00 - 2023-03-31 09:43:07
Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs yandı

Rize'den Malatya'ya göreve giden polisleri taşıyan otobüs, Trabzon'un Maçka ilçesinde yandı.

Malatya'ya deprem bölgesine göreve giden polisleri taşıyan otobüs, Rize'den hareket edip gece saatlerinde ulaştığı Trabzon'un Maçka ilçesindeki Zigana Dağı'nın Hamsiköy mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Motor kısmında başlayıp kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü ve yolcular, otobüsten indi.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yanan otobüsteki polisler ise başka bir otobüsle Malatya'ya hareket etti.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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