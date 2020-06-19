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Aktüel

Trabzon'da minibüsün denize yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 00:03:36 -
Trabzon'da minibüsün denize yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde panelvan minibüsün denize yuvarlandığı kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Kaleköy Mahallesi mevkisinde Lale Bayraktar'ın (45) kullandığı 34 JAA 79 plakalı panelvan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra denize yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Lale, çocukları İrem (9), Semanur (7) ve Berat Can Bayraktar (3) ile annesi Neriman Köksal, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, Vakfıkebir ve Akçaabat ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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