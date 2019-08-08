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Trabzon'da kamyonetin çarptığı kadın öldü

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:37
Trabzon'da kamyonetin çarptığı kadın öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'da, kamyonetin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Ortahisar ilçesi Taksim Caddesi'ndeki Tanjant Köprüsü altında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 61 K 2552 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Karabak'a (56) çarptı.

Kamyonetin altında kalan kadın, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından kaçan sürücü, polislerce yakalandı.

Öte yandan, ölen kadının kocasının ise kazayı, eşinden bir süre sonra evden çıkıp kent merkezine doğru giderken fark ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:37
  1. kamyonet
  2. Trabzon
  3. trafik kazası

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