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Yerel Trabzon'da inşaat işçisi bacağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Yerel

Trabzon'da inşaat işçisi bacağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-10 17:51:00 -
Trabzon'da inşaat işçisi bacağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, bir işçinin bacağına saplanan demir, ameliyatla çıkarıldı.

İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde inşaatta çalışırken dengesini kaybederek düşen H.B'nin (42) bacağına demir saplandı.

Kazayı fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

H.B, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından önce Sürmene Devlet Hastanesine ardından da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine götürüldü.

Bacağındaki demir, ameliyatla çıkarılan H.B'nin, tedavisi devam ediyor.
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