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Gündem Trabzon'da 'idamlıklar' yakalandı
Gündem

Trabzon'da 'idamlıklar' yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-06 09:32:00 -
Trabzon'da 'idamlıklar' yakalandı

Trabzon'da Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Narkotik Timleri'nin yanı sıra narkotik madde tespit köpeği Limon'un da katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Trabzon'un iki ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 41 kilogram 954 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timlerince Ortahisar ilçesindeki Yeşilyurt mahallesinde ve Akçaabat ilçesinin Kavaklı mahallesinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan fiziki takip sonucu Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Narkotik Timleri'nin yanı sıra narkotik madde tespit köpeği Limon'un da katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda G.K. (36), S.P. (30), Ö.P (24), H.P. (36) ve C.Ö. (44) isimli şahıslar gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 41 kilogram 954 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi, 4 adet sentetik uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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