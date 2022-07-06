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Yerel Trabzon'da denizde kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedine...
Yerel

Trabzon'da denizde kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedine...

Trabzon'un Of ilçesinde 3 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 10:23:00 -
Trabzon'da denizde kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedine...

Kıyıcık Mahallesi sahilinde 3 Temmuz'da girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan 19 yaşındaki İsmail Mete'yi arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Yaklaşık 110 personelin görev aldığı çalışmalarda, Mete'nin cesedi denize girdiğini alanın açıklarında bulundu.

Sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkartılan ceset Sürmene Limanı'na getirildi.

Mete'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Of Devlet Hastanesine gönderildi.

Of ilçesinde 3 Temmuz Pazar günü girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Hasan Mete (10) ve Hakkı Korkut (17) kurtarılmış, İsmail Mete (19) akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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