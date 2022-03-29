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Gündem Trabzon'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gündem

Trabzon'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Trabzon'da, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 12:17:00 -
Trabzon'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Edirne'den gelen son dakika haberine göre 4 kişilik bir aile evlerinde silahla vurulmuş bir şekilde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde meydana geldi. Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu.

İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

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