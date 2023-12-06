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Yerel Trabzon’da altın vurgunu: 22 kişiden 3 milyon lira!
Yerel

Trabzon’da altın vurgunu: 22 kişiden 3 milyon lira!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 15:58:00 -
Trabzon’da altın vurgunu: 22 kişiden 3 milyon lira!

Trabzon’da kuyumculuk yapan 2 kişinin piyasa fiyatından ucuz altın satarak ve sahte altın vererek 22 kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

Trabzon’da kuyumculuk yapan 2 kişinin piyasa fiyatından ucuz altın satarak ve sahte altın vererek 22 kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu'na başvuran 22 kişi Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş caddesinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun, kendilerinden toplamda 3 milyon 90 bin TL para alarak piyasa fiyatından ucuz altın satarak ve sahte altın vererek dolandırdıkları ihbarında bulundular. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde kuyumcu işletmecileri İ.K. ve A.K. isimli şahısları olayla ilgili yakalayarak gözaltına alırken, şahısların ifadelerinin ardından adliyeye çıkartılacakları belirtildi. Öte yandan adli makamlardan alınan talimata istinaden kuyumcuda yapılan aramada ise 3,5 kg. gümüş, 7 kg. sarı imitasyon ile 85 gr. altın ele geçirildi.

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