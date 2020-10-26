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Gündem Trabzon'a küfür eden CHP'li İlayda Kılınç hakkında karar
Gündem

Trabzon'a küfür eden CHP'li İlayda Kılınç hakkında karar

CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi yaptığı "küfürlü paylaşım" sebebi ile partisindeki görevinden alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:24:00 -
Trabzon'a küfür eden CHP'li İlayda Kılınç hakkında karar

Trabzon'la ilgili ‘Sana şehir diyenin a…s…’ şeklinde skandal bir ifade kullanan CHP’li İlayda Kılınç, partisindeki görevinden alındı.

CHP Isparta İl Başkanlığı, Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesinde Trabzon şehriyle ilgili yaptığı küfürlü paylaşımı ile tepki çeken Kılınç hakkında soruşturma başlattı.

Kılınç, kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı, yönetim kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tasvip edemeyecekleri bir olay yaşandığını belirtti.

Kılınç'ın CHP üyesine yakışmayacak şekilde sosyal medya hesabından bir futbol müsabakası öncesi açıklamalar yaptığını anımsatan Halıcı, açıklamaların partileriyle uzaktan yakından alakası olmadığını söyledi.

Halıcı, "Toplantı tutanağının ikinci gündem maddesi olarak görüşülen İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın gençlik kollarındaki yöneticiliği düşürüldü." dedi.

Halıcı, "Bu arkadaşımız kendince fanatik duygularla maçtan önce bu paylaşımı yapmıştır. Fakat kendisini CHP'de bir görev üstlendiği için biz üzerimize düşen vazifeyi gerçekleştirerek partimizle olan ilişkisini kesmek adına il disiplin kuruluna sevk ettik. Bu vesileyle tekrar tüm Trabzonlulardan özür diliyoruz. Böyle bir şeyin yaşanmasını hiç istemezdik. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak tekrarı olmayacağının sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

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