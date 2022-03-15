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Eğitim Trabzon okullar tatil mi? 16 Mart Trabzon hangi ilçelerde okullar tatil?
Eğitim

Trabzon okullar tatil mi? 16 Mart Trabzon hangi ilçelerde okullar tatil?

Trabzon okullar tatil mi valilik açıklaması | Yoğun kar yağışı sebebiyle 15 Mart Salı günü Trabzon’un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Kar yağışının devam etmesi sebebiyle okulların yarın da tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 16 Mart okullar tatil mi? Trabzon okulların tatil olduğu ilçeler;

Yeniakit Publisher
2022-03-15 17:16:00 -
Trabzon okullar tatil mi? 16 Mart Trabzon hangi ilçelerde okullar tatil?

Trabzon’da kar yağışı etkili oluyor. Öğrencilerin gözü kulağı ise tatil haberinde. Peki, Trabzon okullar tatil edildi mi?

Trabzon okullar tatil mi? 16 Mart Trabzon hangi ilçelerde okullar tatil?

Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların 16.03.2022 Çarşamba ilk saatlerden itibaren kuvvetli (10-20 cm kar örtüsü) yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri yeni kar örtüsü) kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde yağış, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Trabzon’da 16 Mart’a ilişkin bir tatil haberi henüz yapılmadı. Konu hakkında açıklama glediğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

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