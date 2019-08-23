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Trabzon basını Van Trabzonsporlular Derneği’ni ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı himayesinde devam eden kardeş şehirler projesi kapsamında Van’a gelen Trabzon basını, Van Trabzonsporlular Derneğini ziyaret etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:50
Trabzon basını Van Trabzonsporlular Derneği’ni ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı himayesinde devam eden kardeş şehirler projesi kapsamında Van’a gelen Trabzon basını, Van Trabzonsporlular Derneğini ziyaret etti.


Kardeşliğin pekişmesi, gönül köprüleri kurulması noktasında gerçekleşen buluşmada Kardeşlik Köprüsü Koordinatörü Ahmet Külekçi öncülüğünde Van’a gelen Trabzonlu gazeteciler, Van Trabzonsporlular Derneğini ziyaret etti. Heyet, dernek binasında Van Trabzonsporlular Derneğini Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Öner ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Karşılıklı hediyelerin verilmesi sonrası gezinin koordinatörü Ahmet Külekçi, Van Trabzonsporlular Derneği Başkanı Erhan Öner’e Trabzonspor forması taktim etti. Külekçi, Van Trabzonsporlular Derneği Başkanı Erhan Öner ve Başkan Yardımcısı Muhammet Semih Duman birer konuşma yaptı. Başkan Öner, “Trabzon’dan Van’a gelen basın mensuplarını Van Trabzonsporlular Derneği yönetimi olarak misafir ettik. AEK- Trabzonspor maçını da beraber izledik. Ayrıca derneğimizi ziyaret eden başta İçişleri Bakanlığı Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi ve heyetine teşekkür ederiz” dedi.


Kardeşlik Köprüsü Koordinatörü Ahmet Külekçi ise, “AEK zaferini Van’da kutladık. Van Trabzonsporlular Derneğini ziyaret ederek birlikte karşılaşmayı izledik. Van Trabzonsporlular Derneği Başkanı Erhan Öner ve yönetimi ile birlikte galibiyet coşkusu yaşadık. Ev sahipliliğinden dolayı Van Trabzonsporlular Derneği yönetimine arkadaşlarım adına teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:50
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