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Yerel Trabzon-Ankara arası 4.5 saate düşecek!
Yerel

Trabzon-Ankara arası 4.5 saate düşecek!

Yeniakit Publisher
2023-05-08 13:33:00 -
Trabzon-Ankara arası 4.5 saate düşecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren hattı projesi için hızlı adımlar atacaklarını belirterek, bu hat ile Trabzon-Ankara arası seyahat süresinin 4.5 saate düşeceğini söyledi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren hattı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Türkiye’yi demir ağlarla ördüklerini belirten Karaismailoğlu, ülke genelinde 1400 kilometre tren işletmeciliği yapıldığını, buna yeni açılan Ankara-Sivas hattıyla birlikte 400 kilometre daha ilave edildiğini ifade etti.

Karaismailoğlu, toplam demiryolu uzunluğunun da 13 bin 896 kilometreye çıktığını kaydetti.

Hedeflerinin ve hayallerinin büyük olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, planlarını da bu doğrultuda yaptıklarını aktardı. Karaismailoğlu, önümüzdeki yılların hızlı tren yılları olacağına vurgu yaparak, bu doğrultuda yeni hatlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. Karaismailoğlu, bu projelerden birinin de Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren hattı olduğuna işaret etti.

Hattın toplam uzunluğunun 513 kilometre olacağının altını çizen Karaismailoğlu, “Samsun-Sarp demiryolu projemiz için hızlı adımlar atacağız. Projenin merkezi Trabzon olacak. Hızlı tren hattıyla, seyahat süresi Trabzon-Sarp arasında 70 dakikaya, Trabzon-Samsun arasında 2 saate, Trabzon-Ankara arasında 4,5 saate düşecektir. Yeni ihtiyaçlara göre projeler yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz, vatanımız için çalışıyoruz” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, doğru zamanda doğru yatırımlar yaptıklarının altını çizerek, “Biz icraat adamıyız. Biz konuşmayız, icraatlarımız konuşur. 21 yıldır ülkemizin dört bir köşesine kazandırdığımız projelerimiz de bunun en güzel göstergesidir. Doğu, batı, kuzey güney demeden ülkemizin her bir köşesinde yatırımızla imzamızı attık, atmaya da devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
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