0553 313 94 23

TR83 Bölgesi TÜFE değişim oranı

2019 yılı Ağustos ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Bölgesinde (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 2003-100 Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi’nde bir önceki aya göre yüzde 0,39 arttı.

03 Eylül 2019 Salı 12:37
TR83 Bölgesi TÜFE değişim oranı

2019 yılı Ağustos ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Bölgesinde (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 2003-100 Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi’nde bir önceki aya göre yüzde 0,39 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, TÜİK Başkanlığı tarafından 2019 yılı Ağustos ayına ilişkin açıklanmış olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranlarından yararlanarak TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Bölgesi için bilgilendirme yaptı.



TÜFE aylık değişim oranı TR83 Bölgesinde yüzde 0,39 arttı


TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Ağustos ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Bölgesi’nde 2003-100 Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi’nde bir önceki aya göre yüzde 0,39 arttı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21 oranında artış gerçekleşti.


TR83 Bölgesi’nde aylık bazda en yüksek artış alkollü içecekler ve tütün ana harcama grubunda gerçekleşti


2019 yılı Ağustos ayında ana harcama gruplarına göre, TR83 İstatistiki Bölgesinde aylık bazda en yüksek artış yüzde 20,15 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşmiş olup, bunu yüzde 1,88 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ve yüzde 0,69 ile eğlence ve kültür grubu izledi. Endekste düşüş gösteren gruplar sırasıyla yüzde 2,16 ile ulaştırma ile ve yüzde 1,81 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 1,28 ile gıda ve alkolsüz içecekler grupları oldu.



TR83 Bölgesi’nde fiyatı en çok artan ürün salatalık oldu


TR83 İstatistiki Bölgesi’nde 2019 Ağustos ayında fiyatı en çok artan ürünler salatalık (yüze 19,12), doğal gaz (yüzde 15,96) ve yumurta (yüzde 13,15) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler çarliston biber (yüzde 35,75), kuru soğan (yüzde 24,21) ve tavuk eti (yüzde 15,49) oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:37
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Perinçek: Ankara Moskova ile işbirliği yapmalı
    1. Perinçek: Ankara Moskova ile işbirliği..
    2. Kaymakam Davutoğlu, şehit ailesi,..
    3. Kiralık ev üzerinden dolandırıcılık..
    4. ANALİZ - Aşırı sağ Almanya eyalet..
    5. MGC Başkanı Karaduman vefat etti
    6. Çocuğunuzu okula alıştırmanın 7 yolu
    7. Vali ve büyükşehir başkanvekili Yaman,..
    8. “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını..
    9. Türkiye genelinde radarla hız denetimi
    10. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı..
    11. Mersin Kenti Edebiyat Ödülünün bu..
    12. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    13. Yürüyüş Yolu’nda huzur denetimi
    14. Caminin kubbesindeki kurşun levhaları..
    15. Libya açıklarında 108 göçmen kurtarıldı
    16. Kaymakam Dundar ile Belediye Başkanı..
    17. İncir ihracatında ilk gemi 26 Eylül’de..
    18. Mersin metrosu yatırım programına..
    19. Bisiklet sürücüsü ölümden döndü
    20. Dorian Kasırgası bin 300'den fazla..
    21. Barış yüzücüleri: “Ambargolara karşı..
    22. Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın
    23. Kayak Milli Takımı Niğde’de Kampa Girdi
    24. Ünal Karaman, Şenol Güneş’i yakaladı
    25. TR83 Bölgesi TÜFE değişim oranı
    26. Kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık..
    27. Uyuşturucu tacirlerine geçit yok
    28. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    29. Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr...
    30. Yemen'deki hapishane saldırısında ölü..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız