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TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi protokolü imzalandı

2019 yılı Mart ayı itibarı ile pilot çalışmalarına başlamış olan “TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi” gerçekleştirilen protokol imza töreni ile resmi olarak faaliyetlerine başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 13:50
TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi protokolü imzalandı

2019 yılı Mart ayı itibarı ile pilot çalışmalarına başlamış olan “TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi” gerçekleştirilen protokol imza töreni ile resmi olarak faaliyetlerine başladı.


Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) öncülüğünde ve koordinasyonunda Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile kurulan Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezinin protokol imza töreni Amasya’da gerçekleştirildi.



Dünya genelindeki dış ticaret verileri ile sektörel destek sağlanıyor


Dış Ticaret Destek Merkezinde görevli iki nitelikli dış ticaret uzmanından bir tanesi OKA Samsun merkez hizmet binasında, diğeri ise Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte. Amasya, Çorum ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odaları ile OKA yatırım destek ofislerindeki uzmanlar da bilgilendirme ve yönlendirme yapmak suretiyle merkezin çalışmalarına destek vermekte. Çalışmalar, dünya genelindeki dış ticaret verileri ile sektörel bilgilere erişilebilen veri tabanları üzerinden yürütülmekte.



Hedef uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak


2023 Türkiye Dış Ticaret Stratejisi vizyonuyla, hayata geçen “TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi” projesi TR83 Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için rekabet güçlerinin artırılması ve dışa açılmalarının desteklenmesi konusunda önemli bir rol üstlenecek. Dış Ticaret Araştırma Merkezi ile bölgede bulunan işletmeleri sistemli şekilde dünyaya açacak ve ihracatlarını artıracak sürdürülebilir bir yapı kurulması, işletmelerin bu kapsamda ihtiyaç duyacağı uluslararası pazar araştırma yöntemleri, uluslararası ticari bilgi kaynakları, ticari istihbarat kanalları, rekabet istihbaratı, teknik ve operasyonel istihbarat kullanımı, istatistiksel verilerin yorumlanması, müşteri bulma teknikleri ve veri tabanları, rakip analizi gibi nitelikli bilgilerin kendilerine en hızlı yoldan sağlanması amaçlanmakta. Bu bilgilerin sağlanmasının yanında danışmanlık hizmetleri de verilecek olup işletmelerin ihracat aşamalarının her anında destek mekanizmasının sürekli hale getirilmesi hedeflenmekte. Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren merkezin, bölgede dış ticaret alanındaki kurumlar arasında etkileşimin artırması, süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik işbirliği ortamının oluşturulması konusunda katkı yapması beklenmekte.


İmza törenine, OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Amasya Valisi Osman Varol ve paydaşlar katılım sağladı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:50
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