Haluk Levent’in kelepçeli hali ortaya çıktı! Toplanan milyarların izi sürülüyor
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan 14 isim arasında yer alan Levent'in, emniyet işlemleri sırasında ellerinin kelepçeli olduğu anlar dikkat çekti. Soruşturmaya ilişkin adli süreç ise devam ediyor.
Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'inde aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, Levent'in elleri kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.
25 şüpheliden 19’u tutuklama, 6’sı adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
Tutuklama talebiyle sevk edilen Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdulcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz kaya, Zafer Yay olmak üzere 14 kişi tutuklanmıştı.
Tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Levent'in ellerinin kelepçeli olduğu görülüyor.
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