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Siyaset Kuzey Makedonya'da Türk kökenli milletvekilinden anlamlı konuşma
Siyaset

Kuzey Makedonya'da Türk kökenli milletvekilinden anlamlı konuşma

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Kuzey Makedonya Meclisinde FETÖ’nün hain darbe girişimi kınandı. Türk kökenli milletvekili Salih Murat, Meclis Genel Kurulunda yaptığı anlamlı konuşmayla 15 Temmuz’un yıl dönümünde dost ve kardeş Türkiye’ye olan desteklerini yineleyerek, "Türk milleti cesurca sokaklara çıktı ve bedenini siper ederek demokrasisini savundu" dedi.

Kuzey Makedonya’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Meclis kürsüsünde anlamlı bir konuşma gerçekleştirildi. Makedonya Türkleri Hak ve Demokrasi Hareketi’nin Avrupa Cephesi’nden seçilen milletvekili Salih Murat, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada FETÖ tarafından 10 yıl önce gerçekleştirilen hain darbe girişimini gündeme taşıdı ve Türkiye’ye olan desteklerini yineledi.

Türk kökenli milletvekili Salih Murat, konuşmasında şunları söyledi:

 

Sayın Meclis Başkanı, değerli milletvekilleri, sayın kamuoyu; asıl konuşamama geçmeden önce gösterdiğiniz destek ve dayanışma için minnettarlığımı ifade etmek istiyorum.

Demokrasi ve özgürlük, kökenimize, milletimize ya da topraklarımıza bakmaksızın birlikte savunduğumuz değerlerdir. Bugün özellikle kardeş ve dost Türk milletini düşünüyor, onu anıyoruz.

 

Bugün, kardeş ve dost Türkiye’de, FETÖ terör örgütü tarafından Türk milletinin iradesine karşı gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümüdür. O gün demokrasiye, meşru seçilmiş hükümete ve Büyük Millet Meclisi’ne saldırıldı. Türk milleti cesurca sokaklara çıktı ve bedenini siper ederek demokrasisini savundu.

Makedonya ve vatandaşlarımız, milli iradeye yönelik bu saldırı kararlılıkla kınadı ve Türkiye’nin ayanında omuz omuza durdu.

Hiç kimsenin bir milletin iradesini elinden alma hakkı yoktur. O dönemde Türkiye’nin yanında olarak, gösterdikleri destek ve dayanışma için tüm vatandaşlarımıza ve devlet kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

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