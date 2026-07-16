Gazze'den 15 Temmuz'a anlamlı selam: Halisdemir'in portresi yıkıntılar arasında duvara işlendi

İsrail saldırıları nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Gazze'de, savaşın gölgesinde yaşayan Filistinliler, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü unutmadı. Orta kesimde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir araya gelen genç sanatçılar, bombardımanlarda yıkılan bir binanın duvarını anlamlı bir esere dönüştürdü.

Halisdemir'in portresi yıkılan binanın duvarına işlendi

Genç ressamlar tarafından hazırlanan duvar resminde, darbe girişiminin seyrini değiştiren kahramanlardan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in portresi yer aldı. Yıkılmış binaların arasında yükselen resim, hem Filistin halkının Türkiye ile dayanışmasını hem de ortak mücadele ruhunu simgeledi.

Duvar çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgeye gelen çok sayıda Filistinli çocuk, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile resmin önünde toplandı. Çocukların iki ülkenin bayraklarını birlikte dalgalandırması dikkat çekerken, ortaya anlamlı görüntüler çıktı.

Çocuklar 15 Temmuz'u anlatan fotoğraflar taşıdı

Etkinlik kapsamında çocuklar, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini anlatan fotoğrafları da ellerinde taşıdı. Şehitleri ve o gece yaşanan direnişi simgeleyen görsellerle düzenlenen etkinlikte, Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı.

Filistinli gençlerin ve çocukların gerçekleştirdiği bu anlamlı çalışma, İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veren Gazze halkının, Türkiye'nin demokrasi mücadelesine verdiği desteğin sembolü olarak değerlendirildi.

Kardeşlik mesajı

Bombardımanların izlerini taşıyan duvar üzerinde yükselen Halisdemir portresi, sadece bir sanat çalışması değil, aynı zamanda iki halk arasındaki gönül bağının da güçlü bir ifadesi oldu. Gazze'den verilen bu 15 Temmuz selamı, zor şartlar altında dahi dayanışma ve ortak hafızanın yaşatılabileceğini bir kez daha ortaya koydu.