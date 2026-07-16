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Gündem Görevden alınan eski yönetim kapıyı açmadı: CHP’li başkan kapıda kaldı!
Gündem

Görevden alınan eski yönetim kapıyı açmadı: CHP’li başkan kapıda kaldı!

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Görevden alınan eski yönetim kapıyı açmadı: CHP’li başkan kapıda kaldı!

Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki koltuk kavgası ilçe teşkilatlarına kadar sirayet etti. Nazilli İlçe Teşkilatı'nda koltuk değişimi yeni bir krize dönüştü. Yeni ilçe başkanı Naim Atmaca, devir teslim için geldiği binada kapının açılmaması üzerine kapıda kaldı.

CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'nda görev değişiminin ardından yaşanan gerilim devam ediyor. Görevden alınan İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen'in yerine atanan Naim Atmaca, anahtar teslimi için ilçe başkanlığı binasına geldi. Fakat, İlçe Başkanlığında direnen Ökmen ve ekibi, Naim Atmaca'ya kapıyı açmadı.

CHP İlçe Binası'nın kapısı yeni başkan ve yönetimi tarafından dışarıdan görevi devretmek istemeyen eski başkan ve yönetimi tarafından içeriden zorlanırken yaşanan gerilim dolu anlar kameralara yansıdı.

KAPIMIZA DAYANIYORLAR

Sema Aslıhan Ökmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananlara tepki göstererek, "Kapımıza dayanıyorlar, örgüt irademizi teslim almaya çalışıyorlar. Bunları iyi tanıyın. Demokrasiye, parti hukukuna ve örgütümüzün iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Bu arada görevi devralamayan yeni Başkan Naim Atmaca ise yaşananların CHP'ye yakışmadığını belirterek görüntülerle birlikte durumu parti üst yönetimine rapor edeceği öğrenildi.

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