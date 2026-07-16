Elinde altını, doları olanlar dikkat! Uzman isim kritik tarihi açıkladı

“Bu durum aslında piyasalar çok beklemiyor. 'Petrol fiyatları ateşkes olduğunda düşecek ama biraz daha düşecek' beklentisi içindeydi piyasalar. Ateşkesle birlikte piyasaların da ötesinde çok hızlı şekilde 70 dolarlık seviyelerin altına gelmişti. Bu yeniden yukarı taşınmış oldu. Bu kadar sık müdahaleler olmasına rağmen Brent petrol 84 dolar, ham petrol 79 dolar seviyesinde. Aslında bu müdahaleler, o beklenen aşırı yükselişleri beraberinde getirmedi. Dolayısıyla bu aslında burada bir istikrar beklentisi olduğunu, piyasaların bu beklentiyi fiyatladığını, aynı zamanda savaşın ilk başladığı güne göre artık Hürmüz Boğazı'na farklı alternatiflerin yavaş yavaş oluşturulmaya başlandığı bir dönemi yaşıyoruz. “ “Diğer taraftan petrol üreten ülkeler özellikle arzlarını artırıyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde Brent petroldeki yükselişin çok da kalıcı olmadığı anlaşılıyor. Kısa vadede özellikle 80 doların altında kalması çok önemli piyasalar açısından.” “ 80 doların altındaki Brent petrol fiyatı mutlaka piyasalara pozitif yansıyacaktır. 80 doların üzerindeki seviyeler, ki şu anda 84 dolar seviyesinde Brent petrol, 80 doların üzerindeki seviyeler her an yukarı gidişlerin de olabileceğinin işareti aslında. Savaşın en kritik dönemlerinde 130 doları gören bir ham petrol fiyatı vardı ancak kalıcı olmadı. Yani 100 doların üstü seviyeler çok kalıcı değil. “ “Şartlar bu şekilde devam ettiği sürece. Ancak yeniden çok ciddi anlamda müdahaleler başlarsa, yeniden İran'ın karşılığı başlarsa, yeniden Körfez bölgesinde ticarete kapatılırsa o zaman tabii ki 100 dolar senaryosu yeniden gerçekleşecektir. “ “Kısa vadeli ABD-İran müdahaleleriyle petrol 100 doların üzeri seviyelere çıkmaz. Ancak savaş yeniden başlarsa bırakın 100 dolar seviyesini, o zaman 130 dolar seviyelerini bile konuşabiliriz. Şu anda böyle bir risk söz konusu değil. Geçici olarak böyle müdahaleler olsa da burada bir barışın gerçekleşeceğine dönük beklentiler arttı. 100 dolarlı senaryolar, olası savaşın genişlemesi durumunda geçerli olabilecek senaryolardır. “ “80 doların altındaki petrol fiyatı piyasaların önünü de açacaktır. Bir hafta öncesinde bu müdahaleler başlamadan önce ham petrol fiyatları biliyorsunuz 68 dolara kadar gerilemişti. Brent petrol de 72 dolar seviyesindeydi. Yani bu bir haftalık süreçte 80 doların üzerine çıktı. Hürmüz Boğazı'ndan olumlu bir haber gelirse Brent petrol, anında 80 doların altına çekilecektir.''