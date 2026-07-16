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Ekonomi
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Elinde altını, doları olanlar dikkat! Uzman isim kritik tarihi açıkladı

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Elinde altını, doları olanlar dikkat! Uzman isim kritik tarihi açıkladı

Küresel piyasalardaki dalgalanmaları ve tırmanan jeopolitik riskleri değerlendiren Prof. Dr. Sefer Şener, özellikle yüksek seviyelerden altın alan yatırımcılara kritik bir "Eylül" uyarısı yaparken, olası bir savaş senaryosunda Brent petrolün fırlayacağı o devasa rakamı açıkladı.

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Foto - Elinde altını, doları olanlar dikkat! Uzman isim kritik tarihi açıkladı

Jeopolitik risklerin küresel piyasalara etkisini değerlendiren İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamalarda gram altın, Brent petrol ve döviz kurlarına ilişkin dikkat çeken öngörüler paylaştı. FED kararının piyasaların yol haritasını belirleyeceğini vurgulayan Şener, gram altın yatırımcılarına çağrı yaparken, savaşın yeniden tırmanması halinde Brent petrolün 130 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

#2
Foto - Elinde altını, doları olanlar dikkat! Uzman isim kritik tarihi açıkladı

Jeopolitik risklerin yeniden yükseldiği, Brent petrolün 85 doların üzerine çıktığı ve altın fiyatlarında dalgalanmanın sürdüğü dönemde yatırımcıların gözü hem FED'in faiz kararına hem de Orta Doğu'daki gelişmelere çevrildi.

#3
Foto - Elinde altını, doları olanlar dikkat! Uzman isim kritik tarihi açıkladı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı değerlendirmede ons ve gram altın, Brent petrol, dolar ve euroya ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Altının kısa vadede yeniden güçlü bir güvenli liman haline gelmesinin kolay olmadığını ifade eden Şener, fiyatlamalarda yalnızca jeopolitik risklerin değil, FED'in faiz politikası, merkez bankalarının altın alımları ve küresel yatırımcıların dolar tercihinin de belirleyici olduğuna dikkat çekti.

#4
Foto - Elinde altını, doları olanlar dikkat! Uzman isim kritik tarihi açıkladı

Piyasalar için en kritik tarihin Eylül ayında yapılacak FED toplantısı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şener, özellikle yüksek seviyelerden gram altın alan yatırımcılara ''Panik satışı yapmayın, eylülü bekleyin'' çağrısı yaptı. Brent petrolde ise savaşta yeniden gerilim senaryosunun masaya gelmesi halinde fiyatların çok daha sert yükselebileceğini belirten Şener, varil fiyatının 130 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

#5
Foto - Elinde altını, doları olanlar dikkat! Uzman isim kritik tarihi açıkladı

''80 DOLARIN ÜZERİNDEKİ BRENT PETROL SEVİYESİ HER AN YUKARI GİDİŞLERİN OLACAĞININ DA GÖSTERGESİDİR'' Orta Doğu'da yeniden artan jeopolitik riskler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişeler enerji piyasalarını hareketlendiriyor. Sizce Brent petrolde yükseliş kalıcı mı? Kısa vadede kritik destek ve direnç seviyeleri neler? 100 dolar senaryosu yeniden masada mı? ''ABD ile İran arasında yükselen gerilim, enerji fiyatlarını yukarı taşıdı. Aşağı yukarı 72 dolar seviyelerine gelen ham petrol, diğer taraftan 76 dolar seviyelerine kadar geri çekilen Brent petrol, yeniden bu müdahalelerle birlikte 80 dolarn üzerine çıktı. Bu tür müdahaleler zaman zaman oluyor. Muhtemelen bundan sonraki dönemde ateşkes sık sık kesintiye uğrayacak. “Eğer bu müdahaleler olmasaydı ateşkesle birlikte ham petrol fiyatları bir ara olduğu gibi yeniden 70 dolarlı seviyelerin altına gerileyecekti. Bu çok kritik bir seviye. 28 Şubat öncesinde savaş başlamadan bir gün önce ham petrol 63 dolar, Brent petrol 67 dolar seviyesindeydi. Ateşkesle birlikte neredeyse savaş öncesi döneme 4-5 dolarlık seviye kalmıştı. “

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Foto - Elinde altını, doları olanlar dikkat! Uzman isim kritik tarihi açıkladı

“Bu durum aslında piyasalar çok beklemiyor. 'Petrol fiyatları ateşkes olduğunda düşecek ama biraz daha düşecek' beklentisi içindeydi piyasalar. Ateşkesle birlikte piyasaların da ötesinde çok hızlı şekilde 70 dolarlık seviyelerin altına gelmişti. Bu yeniden yukarı taşınmış oldu. Bu kadar sık müdahaleler olmasına rağmen Brent petrol 84 dolar, ham petrol 79 dolar seviyesinde. Aslında bu müdahaleler, o beklenen aşırı yükselişleri beraberinde getirmedi. Dolayısıyla bu aslında burada bir istikrar beklentisi olduğunu, piyasaların bu beklentiyi fiyatladığını, aynı zamanda savaşın ilk başladığı güne göre artık Hürmüz Boğazı'na farklı alternatiflerin yavaş yavaş oluşturulmaya başlandığı bir dönemi yaşıyoruz. “ “Diğer taraftan petrol üreten ülkeler özellikle arzlarını artırıyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde Brent petroldeki yükselişin çok da kalıcı olmadığı anlaşılıyor. Kısa vadede özellikle 80 doların altında kalması çok önemli piyasalar açısından.” “ 80 doların altındaki Brent petrol fiyatı mutlaka piyasalara pozitif yansıyacaktır. 80 doların üzerindeki seviyeler, ki şu anda 84 dolar seviyesinde Brent petrol, 80 doların üzerindeki seviyeler her an yukarı gidişlerin de olabileceğinin işareti aslında. Savaşın en kritik dönemlerinde 130 doları gören bir ham petrol fiyatı vardı ancak kalıcı olmadı. Yani 100 doların üstü seviyeler çok kalıcı değil. “ “Şartlar bu şekilde devam ettiği sürece. Ancak yeniden çok ciddi anlamda müdahaleler başlarsa, yeniden İran'ın karşılığı başlarsa, yeniden Körfez bölgesinde ticarete kapatılırsa o zaman tabii ki 100 dolar senaryosu yeniden gerçekleşecektir. “ “Kısa vadeli ABD-İran müdahaleleriyle petrol 100 doların üzeri seviyelere çıkmaz. Ancak savaş yeniden başlarsa bırakın 100 dolar seviyesini, o zaman 130 dolar seviyelerini bile konuşabiliriz. Şu anda böyle bir risk söz konusu değil. Geçici olarak böyle müdahaleler olsa da burada bir barışın gerçekleşeceğine dönük beklentiler arttı. 100 dolarlı senaryolar, olası savaşın genişlemesi durumunda geçerli olabilecek senaryolardır. “ “80 doların altındaki petrol fiyatı piyasaların önünü de açacaktır. Bir hafta öncesinde bu müdahaleler başlamadan önce ham petrol fiyatları biliyorsunuz 68 dolara kadar gerilemişti. Brent petrol de 72 dolar seviyesindeydi. Yani bu bir haftalık süreçte 80 doların üzerine çıktı. Hürmüz Boğazı'ndan olumlu bir haber gelirse Brent petrol, anında 80 doların altına çekilecektir.''

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