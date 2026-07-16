İspanya alev alev: 11 bin dönüm kül, 400 tahliye!
İspanya'nın Aragon özerk bölgesinde etkisini sürdüren orman yangını 11 bin dönümden fazla alanı yok ederken, 400'den fazla kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İspanya'nın Aragon özerk bölgesinde etkisini sürdüren orman yangını 11 bin dönümden fazla alanı yok ederken, 400'den fazla kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
İspanya'nın Aragon özerk bölgesine bağlı Zaragoza ilindeki Ores civarında orman yangını çıktı.
Ores, Asin, Luesia ve Malpica de Arba kasabalarındaki evlerden 400'den fazla kişi tahliye edildi.
Asin'de en az 10 evde hasar meydana gelirken, yangında 11 bin dönümden fazla alan kül oldu.
Alevlere yaklaşık 400 itfaiyeci müdahale ediyor.
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