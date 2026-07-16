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Dünya
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İspanya alev alev: 11 bin dönüm kül, 400 tahliye!

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IHA Giriş Tarihi:

İspanya alev alev: 11 bin dönüm kül, 400 tahliye!

İspanya'nın Aragon özerk bölgesinde etkisini sürdüren orman yangını 11 bin dönümden fazla alanı yok ederken, 400'den fazla kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

#1
Foto - İspanya alev alev: 11 bin dönüm kül, 400 tahliye!

İspanya'nın Aragon özerk bölgesine bağlı Zaragoza ilindeki Ores civarında orman yangını çıktı.

#2
Foto - İspanya alev alev: 11 bin dönüm kül, 400 tahliye!

Ores, Asin, Luesia ve Malpica de Arba kasabalarındaki evlerden 400'den fazla kişi tahliye edildi.

#3
Foto - İspanya alev alev: 11 bin dönüm kül, 400 tahliye!

Asin'de en az 10 evde hasar meydana gelirken, yangında 11 bin dönümden fazla alan kül oldu.

#4
Foto - İspanya alev alev: 11 bin dönüm kül, 400 tahliye!

Alevlere yaklaşık 400 itfaiyeci müdahale ediyor.

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