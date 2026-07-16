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Dünya Dışişleri Bakanı Fidan Kiev’de konuştu: Savaşın Karadeniz’e taşınmasını istemiyoruz
Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan Kiev’de konuştu: Savaşın Karadeniz’e taşınmasını istemiyoruz

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Dışişleri Bakanı Fidan Kiev’de konuştu: Savaşın Karadeniz’e taşınmasını istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan yaptığı açıklamada, savaşın Karadeniz'e taşınmaması gerektiğinin altını çizerken "Ukrayna'daki acılar son bulmalı" vurgusu da yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ukrayna'da ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile gerçekleştirdiği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü görüşmemizde savaşı sona erdirmek için kapsamlı görüşmeleri ele aldık. Son dönemde artan saldırılardan endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ukrayna'daki acılar son bulmalı.

NATO Zirvesi'nde müttefikler olarak Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesine yönelik güçlü mesajlar verildi. Türkiye savaşın ilk günden beri Ukrayna'ya hem askeri hem siyasi destek vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO'da belirttiği üzere Türkiye olarak Ukrayna için önceliklendirilmiş ihtiyaçlar listesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Paris'teki toplantıda da Ukrayna'ya desteği farklı noktalardan ele alma fırsatımız oldu. Moskova ziyaretimde de savaşın sona erdirilmesine yönelik telkinlerimizi ilettik. Onlardan da görüşlerini dinledik. Çatışmaların yayılması riski ciddi tehdit olarak önümüzde durmakta.

Karadeniz'in güvenliğini endişeye atan tehditler ortadır. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Savaş, Karadeniz'e taşınmamalıdır. Sivillerin hayatlarının tehlikeye atılması mazur görülecek bir durum değildir. Sağ duyu çağrısında bulunuyor.

Savaşın başından bu yana dikkat çektiğimiz üzere çatışmanın yayılma riski halen önümüzde ciddi bir tehdit olarak durmaktadır. Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz. Karadeniz’de huzurun korunması şarttır. Sivillerin hayatlarının tehlikeye atılması mazur görülecek bir durum değildir. Sağ duyu çağrısında bulunuyoruz."

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