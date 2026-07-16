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Dünya Gazzelilerden 15 Temmuz direnişine selam!
Dünya

Gazzelilerden 15 Temmuz direnişine selam!

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Gazzelilerden 15 Temmuz direnişine selam!

Gazze'deki genç ressamlar, Nusayrat Mülteci Kampı'nda işgal saldırılarında yıkılan bir binanın duvarına Ömer Halisdemir'in resmini çizdi. Çocuklar da Türkiye ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı.

Gazze'deki genç ressamlar, Nusayrat Mülteci Kampı'nda işgal saldırılarında yıkılan bir binanın duvarına Ömer Halisdemir'in resmini çizdi. Çocuklar da Türkiye ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı.

Genç ressamlar, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda işgal saldırılarında yıkılan bir binanın duvarına Halisdemir’in resmini çizdi.

Gazzeli çocuklar söz konusu duvarın üzerinde Türkiye ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı.

Duvarın etrafından toplanan çocuklar 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin fotoğraflar taşıdı.

Kaynak: AA

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