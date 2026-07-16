Gazzelilerden 15 Temmuz direnişine selam!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Gazze'deki genç ressamlar, Nusayrat Mülteci Kampı'nda işgal saldırılarında yıkılan bir binanın duvarına Ömer Halisdemir'in resmini çizdi. Çocuklar da Türkiye ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı.
Gazze'deki genç ressamlar, Nusayrat Mülteci Kampı'nda işgal saldırılarında yıkılan bir binanın duvarına Ömer Halisdemir'in resmini çizdi. Çocuklar da Türkiye ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı.
Genç ressamlar, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda işgal saldırılarında yıkılan bir binanın duvarına Halisdemir’in resmini çizdi.
Gazzeli çocuklar söz konusu duvarın üzerinde Türkiye ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı.
Duvarın etrafından toplanan çocuklar 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin fotoğraflar taşıdı.
Kaynak: AA