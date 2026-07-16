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Spor Mason Greenwood gelir gelmez rekor kırdı
Spor

Mason Greenwood gelir gelmez rekor kırdı

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Mason Greenwood gelir gelmez rekor kırdı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Masom Greenwood’u Türkiye’ye getiren uçak, hava yolu takip sistemi uygulamasında şu anda en çok takip edilen uçuş oldu.

Fenerbahçe'nin Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Masom Greenwood, ülkesi İngiltere'den Türkiye'ye gelmek için yola çıktı.

Greenwood ve ailesini taşıyan uçağın 16.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

İngiliz futbolcuyu taşıyan uçak, uçuş takip sistemi uygulamasında en çok takip edilen uçuş oldu. Binlerce sarı-lacivertli, taraftar yeni transferlerini taşıyan uçağı takip etti.

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