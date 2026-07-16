AB, Berlin’in tek taraflı sınır barikatlarına karşı harekete geçti! İç sınır kontrollerini derhal kaldırın!
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, düzensiz göçün kontrol altına alındığını ve yeni göç politikalarının başarıya ulaştığını belirterek, Almanya'ya komşu ülkeleriyle başlattığı geçici sınır kontrollerini kademeli olarak sonlandırma çağrısında bulundu. Brunner, AB'nin kararlı adımlarının ardından düzensiz göçün keskin bir şekilde gerilediğini vurgulayarak Schengen ruhunun daha fazla zedelenmemesi gerektiğini belirtti.