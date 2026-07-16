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Avrupa
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AB, Berlin’in tek taraflı sınır barikatlarına karşı harekete geçti! İç sınır kontrollerini derhal kaldırın!

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AB, Berlin’in tek taraflı sınır barikatlarına karşı harekete geçti! İç sınır kontrollerini derhal kaldırın!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, düzensiz göçün kontrol altına alındığını ve yeni göç politikalarının başarıya ulaştığını belirterek, Almanya'ya komşu ülkeleriyle başlattığı geçici sınır kontrollerini kademeli olarak sonlandırma çağrısında bulundu. Brunner, AB'nin kararlı adımlarının ardından düzensiz göçün keskin bir şekilde gerilediğini vurgulayarak Schengen ruhunun daha fazla zedelenmemesi gerektiğini belirtti.

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Foto - AB, Berlin’in tek taraflı sınır barikatlarına karşı harekete geçti! İç sınır kontrollerini derhal kaldırın!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, düzensiz göçte yaşanan belirgin düşüş ve AB'nin yeni göç politikalarında kaydedilen ilerlemeyi gerekçe göstererek Almanya'ya, geçici sınır kontrollerini kademeli olarak sona erdirme çağrısında bulundu.

#2
Foto - AB, Berlin’in tek taraflı sınır barikatlarına karşı harekete geçti! İç sınır kontrollerini derhal kaldırın!

Brunner, Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, AB'de uygulamaya konulan göç reformlarının etkisini göstermeye başladığını belirterek, "Reformlar sayesinde ve sayılar azaldığı için iç sınır kontrollerini kademeli olarak kaldırmanın zamanının geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - AB, Berlin’in tek taraflı sınır barikatlarına karşı harekete geçti! İç sınır kontrollerini derhal kaldırın!

AB Komisyonu olarak bu kontrollerin kaldırılması amacıyla üye ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını vurgulayan Brunner, son 18 ayda yürürlüğe giren sıkılaştırılmış AB göç önlemleri ve üçüncü ülkelerle geliştirilen işbirliğinin düzensiz göçün azalmasında önemli rol oynadığını söyledi.

#4
Foto - AB, Berlin’in tek taraflı sınır barikatlarına karşı harekete geçti! İç sınır kontrollerini derhal kaldırın!

Brunner, bu yılın ilk 6 ayında AB'ye yönelik düzensiz göçün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 azaldığını kaydetti. Almanya, Schengen Bölgesi üyesi olmasına rağmen Eylül 2024'ten bu yana komşu AB ülkeleriyle sınırlarında geçici kontroller uyguluyor.

#5
Foto - AB, Berlin’in tek taraflı sınır barikatlarına karşı harekete geçti! İç sınır kontrollerini derhal kaldırın!

AB mevzuatına göre, üye ülkeler iç sınır kontrollerini yalnızca kamu düzeni veya iç güvenliğe yönelik ciddi tehditlerin bulunduğu istisnai durumlarda devreye alabiliyor.

#6
Foto - AB, Berlin’in tek taraflı sınır barikatlarına karşı harekete geçti! İç sınır kontrollerini derhal kaldırın!

Avrupa Komisyonu ise söz konusu kontrollerin yalnızca son çare olarak uygulanması ve geçici nitelikte tutulmasını istiyor.

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