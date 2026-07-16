Mücadele hızlansın! FETÖ’nün siyasi ayağı CHP’de

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Akit’e konuşan emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün Özel ve ekibinin yanında olduğu iması önemliydi. Firari örgüt üyelerinin YouTube yayınlarında Özel ve ekibinin propagandasının yapıldığı iddiası da öyle. Buradan CHP’nin ekseninin fena kaydığını anlıyoruz. Buradan FETÖ’nün siyasi ayağının aranacağı ilk yerin CHP olduğunu çıkarıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun bu vaadini derhâl yerine getirmesi gerektiği de açık. Arınmaya hırsızlık, yolsuzluk yapanlardan değil de FETÖ’cülerden başlamak zaruri hâle geldi. Kılıçdaroğlu, samimi ise işe FETÖ’den başlamalı. Hem ifşaata başlamalı hem de örgütle irtibatlı isimleri CHP’den ihraç etmeli. Acele edilmeli. İmamoğlu’ndan başlanmalı. İmamoğlu’nun FETÖ’yle bağlantılı olup olmadığına bakılmalı. O hususta kuvvetli şüpheler var. İmamoğlu’nun ardından Özel’le ilgili araştırma yürütülmeli. FETÖ’nün siyasi ayağının bir tek CHP’nin değil, tüm partilerin sorunu olduğu da unutulmamalı. Siyasi ayakla daha kararlı savaşılması, tüm partilerde bir temizliğe gidilmesi gerektiği akıldan çıkarılmamalı. Bizim temennimiz, mücadelenin milletin ve devletin hayrına olması. CHP dahil tüm kurumların FETÖ’cülerden kurtarılması.