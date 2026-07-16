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Siyaset Bakan Gürlek: Gençlerimizi bunlara bırakmayacağız
Siyaset

Bakan Gürlek: Gençlerimizi bunlara bırakmayacağız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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"Sokakları suç örgütlerine bırakmayacağız" diyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gençlerimizi bu yapılardan uzak tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek'in açıklamalarının satırbaşları:

Sokakları suç örgütlerine bırakmayacağız.

Gençlerimizi bu yapılardan uzak tutmaya devam edeceğiz.

 

Bir tek gencimizin dahi uyuşturucu batağına sürüklenmesine seyirci kalmayacağız. Gençlerimizi korumak hepimizin hukuki, vicdani ve insani sorumluluğudur.

Bugüne kadar uzlaştırma müzakeresi tamamlanan dosyaların yüzde 83’ü uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Seri muhakeme ve basit yargılama kapsamında ise yaklaşık 1 milyon 448 bin dosya karara bağlanmıştır. Masumiyet karinesini ve lekelenmeme hakkını korumaya yönelik düzenlemelerle de soyut ve dayanaksız şikâyetler nedeniyle vatandaşlarımıza gereksiz yere şüpheli sıfatı verilmesinin önüne geçtik.

 

Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiçbir mağdurun hakkını sahipsiz bırakmayacak ve faillerin adalet önüne çıkarılması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz.

Adalete olan toplumsal güveni zedelemeyi, yargının tarafsızlığına gölge düşürmeyi ve hâkimlerimiz ile savcılarımız üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan hiçbir yaklaşımın sonuç vermesine izin vermeyeceğiz.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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