87 milyonluk dijital vurgun! 6 kişi gözaltında

Samsun merkezli 4 ilde, sahte internet siteleri üzerinden ürün satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka ve finans hesaplarında 87 milyon TL işlem hacmi tespit edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte alışveriş siteleri kurarak vatandaşları dolandırdığı değerlendirilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin kullandığı banka ve finans hesaplarında toplam 87 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında işlem yapılan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerden birinin "bilişim sistemlerine girme" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, bir diğerinin ise "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan arama kaydının bulunduğu belirlendi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.