  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Vatana ihanetin telafisi, müebbetin tahliyesi, kahpeliğin bahanesi olmaz

“Sen Türk Milletinin düşmanısın” demek suç değilmiş! Ali Erbaş'a hakaret eden Özdağ'a beraat

Türkiye’nin yarısına denk geliyor! Demir ağlar öyle değil böyle örülür

Bahis skandalında adları geçiyor! 152 hakem hakkında bomba iddia

Özgür Özel kendi tarihini bizden okusa iyi olacak! Allah bir daha o günleri bu millete göstermesin!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 20 Eurofighter savaş uçağının Türkiye'ye maliyetini açıkladı

Alkol, uyuşturucu ve müstehcenlik kol geziyor! Türk dizi ve filmlerinde büyük skandal

Terörist İsrail 3 ay yetecek Gıda dağıtımını engelliyor!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: 30 dakikaya düşecek

Çevrecilere bakın çevrecilere! CHP'li 2 belediye fena enseledi
Ekonomi TPAO, "Türkiye Petrolleri'ne operasyon" açıklaması
Ekonomi

TPAO, "Türkiye Petrolleri'ne operasyon" açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TPAO, "Türkiye Petrolleri'ne operasyon" açıklaması

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yaptığı açıklamayla "Türkiye Petrolleri'ne operasyon" haberlerindeki şirketle ilişkisi olmadığını duyurdu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bazı basın organlarında yer alan "Türkiye Petrolleri'ne operasyon" başlıklı haberlerde adı geçen firmanın TP Petrol Dağıtım AŞ olduğunu, TPAO ile hiçbir bağlantısı bulunmadığını bildirdi.

TPAO'nun NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak kurumun hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri yürüttüğü vurgulandı.

Açıklamada, TPAO'nun akaryakıt istasyonu işletmeciliği bulunmadığına dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ekim'de basında yer alan 'Türkiye Petrolleri'ne operasyon' başlıklı haberlerde adı geçen firma, TP Petrol Dağıtım AŞ'dir. TP Petrol Dağıtım AŞ, Zülfikarlar Holding tarafından özelleştirme kapsamında 2016'da satın alınan bir akaryakıt dağıtım şirketidir. Söz konusu haberlerin, Türkiye'nin her köşesinde ham petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetleri yürüten milli şirketimiz TPAO ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak TPAO, hidrokarbon arama ve üretim faaliyetinde bulunmaktadır. Kurumumuzun halihazırda perakende akaryakıt istasyonu işletmeciliği bulunmamaktadır. Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ (TPPD) geçmişte belirli bir süre için TPAO markalarının kullanım hakkını elde etmiş, ancak bu lisans hakkı 4 Nisan 2025 itibarıyla hukuken sona ermiştir. Buna rağmen, TPAO'ya ait tescilli markaların TPPD tarafından izinsiz ve kamuoyunu yanıltıcı şekilde kullanılmaya devam ettiği görülmekte olup, yargı süreci devam etmektedir. TPAO, geçmişte olduğu gibi bugün de milli markalarını ve değerlerini koruma konusunda azami hassasiyet göstermekte olup gerekli tüm hukuki haklarını kullanmaktadır."

Resmen duyuruldu! Libya'da petrol aranacak
Resmen duyuruldu! Libya'da petrol aranacak

Ekonomi

Resmen duyuruldu! Libya'da petrol aranacak

Petrol haftayı kazançla kapatıyor
Petrol haftayı kazançla kapatıyor

Ekonomi

Petrol haftayı kazançla kapatıyor

Bakan Bayraktar duyurdu: "Diyarbakır’da Gabar’dan da büyük petrol potansiyeli var!"
Bakan Bayraktar duyurdu: "Diyarbakır’da Gabar’dan da büyük petrol potansiyeli var!"

Gündem

Bakan Bayraktar duyurdu: "Diyarbakır’da Gabar’dan da büyük petrol potansiyeli var!"

ABD ham petrol stoklarında sert düşüş! Piyasalarda hareketlilik başladı
ABD ham petrol stoklarında sert düşüş! Piyasalarda hareketlilik başladı

Dünya

ABD ham petrol stoklarında sert düşüş! Piyasalarda hareketlilik başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor
Gündem

Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Çöken binadan acı haberler peş peşe geldi. İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 18 yaşındak..
Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı
Dünya

Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı

Terör devleti İsrail vatandaşları, dünyanın her yerinde çirkeflikleri ve çıkardıkları olaylarla tepki çekmeye devam ediyor.
Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…
Gündem

Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…

Antalya’daki Kurşunlu Şelalesi’nin büyüleyici doğası içinde, 1980’li yıllarda cuntacı Kenan Evren için yaptırıldığı bilinen iki katlı özel k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23