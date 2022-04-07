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Yaşam Toz fırtınası ne zaman bitecek?
Yaşam

Toz fırtınası ne zaman bitecek?

Şırnak ve Siirt'te Suriye kaynaklı toz taşınımı sorunu yaşanıyor. Toz taşınımından etkilenenler "Toz fırtınası ne zaman bitecek?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 14:46:00 -
Toz fırtınası ne zaman bitecek?

Zaman zaman ülkemize ulaşan çöl tozları, toz fırtınasına yol açıyor. Son olarak Şırnak ve Şiirt’te toz fırtınası etkili oluyor. Peki, ama fırtına ne zaman biter?

Toz fırtınası ne zaman bitecek?

Şırnak'ta dünden bu yana görülen Suriye kaynaklı toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, sis bulutunu andıran görüntüler ortaya çıktı. Kentin silüetini oluşturan Cudi ve Gabar Dağları toz taşımını neredeyse görülmez hale geldi. Kentte araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı, araç yıkama istasyonlarında yoğunluk oluştu. Siirt'te de dün akşam itibarıyla etkisini sürdüren toz taşınımı dolayısıyla kenti toz bulutları sardı. Evlerin pencere ve balkonlarının yanı sıra araçların üzeri tozla kaplandı. Oto yıkama servislerinde yoğunluk oluştuğu görüldü.

Toş taşımının bir iki gün içerisinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

 

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