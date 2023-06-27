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Dünya Toz fırtınası 764 kişiyi hastanelik etti
Dünya

Toz fırtınası 764 kişiyi hastanelik etti

Yeniakit Publisher
2023-06-27 07:21:00 -
Toz fırtınası 764 kişiyi hastanelik etti

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde toz fırtınası nedeniyle son dört günde hastaneye kaldırılanların sayısı 764'e ulaştı.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi, eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde toz fırtınası ile taşınan ince toz nedeniyle son dört günde 764 kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini belirtti.

Hastanelere kaldırılan 649 kişinin taburcu edildiğini kaydeden Mohibbi, 115 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini aktardı.

Mohibbi, pazar günü yaptığı açıklamada toz nedeniyle 330 kişinin hastaneye kaldırıldığını bunlardan 57’nin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.

Sistan-Beluçistan Meteorolojik Tahmin ve Uyarı Merkezi Başkanı Ali Mollaşahi de aynı günkü açıklamasında, eyaletin kuzey bölgelerindeki toz fırtınasının pazartesi gününe kadar devam edeceğini, rüzgarın hızının saatte 100 kilometreye ulaşacağını tahmin ettiklerini bildirmişti.

Mollaşahi, havadaki tozun fazlalığı nedeniyle özellikle kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunan kişilerin dışarı çıkmaması gerektiğine ilişkin uyarı yapmıştı.
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