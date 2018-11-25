Toyota’nın hedefi sıfır kaza

Otomotiv firması Toyota, dünyada her yıl 1 milyon 240 bin kişinin yaşamını yitirdiği; 50 milyon insanın da kalıcı hasarlara maruz kaldığı trafik kazalarını sıfıra indirme hedefi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Firma, bu amaçla geliştirdiği Toyota Safety Sense’i 3,5yılda 10 milyon araçta sundu. Sistem bu yıl bitmeden Japonya’da 3 milyon ve Kuzey Amerika’da 5 milyon araca daha adapte edilmiş olacak. İlk kez Corolla model gamında tanıtılan Toyota Safety Sense, şu anda Japonya, ABD ve Avrupa pazarında satılan otomobillerin yüzde 90'ında bulunuyor.