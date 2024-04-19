Toyota, Özel Olimpiyatlar iş birliğini 2025 sonuna kadar uzattı! Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları ne zaman?

Yeni imzalanan sözleşme ile Toyota ve Özel Olimpiyatlar Avrupa-Avrasya, kapsayıcı toplumları ve “Herkes İçin Mobilite” anlayışını teşvik etmek üzere iki yıl daha birlikte çalışacaklar.

Bilindiği gibi Özel Olimpiyatlar, zihinsel engelli çocukların ve yetişkin sporcuların yaşama katılması için dünya çapında bir hareket olarak öne çıkıyor. Bu amaca ulaşmak adına sporcular için yıl boyunca spor eğitimi veriliyor ve çeşitli Olimpik sporlarda atletik yarışmalarda fırsatlar sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Toyota, 2018 yılında Özel ile global bir iş birliğine imza atmıştı ve 2020 yılında Özel Olimpiyatlar Avrupa-Avrasya ile genişletilmiş bölgesel bir iş birliğine başlandı. Böylece spor ve mobilite yoluyla daha fazla kişiye ulaşılarak daha kapsayıcı bir yaklaşım ortaya konuldu.

Toplumda olumlu bir değişim yaratmak adına sınırları zorlamak, Toyota’nın sürekli gelişim felsefesinin merkezinde yer alıyor. Toyota, küçük adımlar atarak büyük başarılara imza atılabileceğine inanıyor ve sporcuların zorlukların üstesinden gelme ruhu ile bu felsefe ortak değerler taşıyor.

Toyota, Türkiye’de de kapsayıcı ruhunu ortaya koydu

Toyota’nın Özel Olimpiyatlar iş birliği global olarak devam ederken aynı zamanda Türkiye’de yapılan çalışmalar da ses getiriyor. Toyota, 2024 yılında da Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin ana sponsorluğuna imza atıyor. Bu kapsamda basketbol, yüzme, futbol, bocce, atletizm ve kayak gibi birçok farklı spor dalında mücadele eden çocukları desteklemeye devam ediyor.

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Yapılan hazırlıklarla birlikte 2025 yılının Mart ayında İtalya, Torino’da gerçekleştirilecek Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları’nda ülkemizi temsil etmek üzere 7 özel sporcu yer alacak. Bu eğitime, ülkemizi Olimpiyatlarda 2 kez temsil etmiş Kayakla Atlama sporcusu Fatih Arda İpcioğlu da eşlik etti. Bu hedef doğrultusunda geçtiğimiz Mart ayında Ilgaz Dağı’nda gerçekleşen Kayak Gelişim Kampı’nda 22 sporcu eğitim aldı. Torino’da ülkemizi temsil etmek üzere 7 asil - 7 yedek sporcu seçimi tamamlandı. Sporcular iki kategori içinde Alp Disiplini (Süzülme-Slalom) ve Kayaklı Yürüme olmak üzere üç ayrı branşta yarışacaklar.