Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 30.yılını kutluyor

İSTANBUL (AA) - Kuruluşunun 30. yılını kutlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek "Golden Plant" (Altın Fabrika) ödülüne layık görüldü.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 1990 yılında Toyota’nın ikinci Avrupa üretim tesisi olarak kurulan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT) başarılarla dolu 30. yılını kutluyor.

1990 yılında kurulduktan sonra 1992 yılında temelleri atılan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretim faaliyetlerine 1994 yılında Sakarya’da başladı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, faaliyetlerine başladığı ilk günden itibaren üretim ve ihracatta birçok rekor kırarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.





- 5 bin 500 kişiye istihdam kapısı





Her yıl 150’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirerek 30 yıllık süreçte rekor üretim ve ihracat sayılarına ulaşan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 5 bin 500 çalışanıyla da ülke istihdamına katkı sağlıyor. Sosyal sorumluluk projelerini ve çalışan sağlığını kurumsal bir değer olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gelecek yıllarda da hem üretim ve ihracat performansını arttırmak hem de topluma ve çalışanlarına katma değer sağlamaya devam etmeyi hedefliyor.



1990-2019 yılları arasında Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye üretim ve ihracat performansı ile göz dolduruyor. Şirketin, 30 yıllık süreçte toplam araç üretim adedi 2 milyon 603 bin 420 adet olurken ihraç ettiği araç adeti 2 milyon 173 bin 877 ve toplam ihracat geliri ise 33 milyar 439 milyon 638 bin 815 dolar olarak gerçekleşti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Hst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak 30 yıldır otomotiv sektörünün öncü markaları arasında yer almanın ve uluslararası rekabette gücünü ortaya koymuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana bizimle birlikte olan ve hedeflerimizi gerçekleştirmemizi sağlayan tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin emeklerini en içten dileklerimle takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.







