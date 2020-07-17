Toyota Corolla "YENİ GR SPORT” versiyonu ile şimdi daha sportif

İSTANBUL (AA) - Toyota Corolla’nın “Sedan, Hatchback ve Touring Sports” versiyonlarının başarısının ardından yeni GR SPORT versiyonun da ürün gamına katılmasıyla birlikte lokomotif modelin çekiciliği üst seviyeye ulaştı.



Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, iç ve dış tasarımdaki sportif detayları, jantları, koltuk tasarımlarıyla dikkat çeken Corolla GR SPORT’un ürün gamına katılmasıyla birlikte Toyota’nın tüm karoserlerinde güçlü bir GR SPORT ürün ailesi oluşturuldu.



Toyota’nın performans odaklı GR modellerinden esinlenerek üretilen ve TOYOTA GAZOO Racing yarış takımının temasını yansıtan GR SPORT versiyonu, zarif ve dikkat çekici Corolla Sedan’a daha genç ve daha dinamik bir görüntü katıyor.



Corolla Sedan aynı zamanda Toyota’nın Doğu Avrupa pazarında sunacağı ilk GR SPORT modeli olmasıyla da dikkat çekiyor. Corolla Sedan’ın tasarımına daha fazla çekicilik katan bu versiyon, daha genç müşterileri hedefliyor.



GR SPORT’ta ön panjur, ayna kapakları, orta sütun ve yan eşiklerde kullanılan piyano siyahı renkler aracın sportif görünüşünün altını çiziyor. Aynı zamanda ön tamponun köşelerinde kullanılan C şekilli siyah çerçeveler de aracın yola oturan geniş duruşunu vurguluyor.



Özel olarak tasarlanan siyah alaşım jantlarda ise, her bir koldaki parlak metal renkle kontrast elde edildi ve GR logosu jant göbeği kapaklarında kullanıldı. GR SPORT versiyonunda 17 inç standart ve 18 inç opsiyon olarak iki farklı 10 kollu tasarım yer alıyor.



Corolla Sedan’ın dinamik karakteri, araca şık bir şekilde entegre edilen bagaj spoyleri ile ileriye taşınıyor. Arkada plakalığın üstünde siyah detay ve GR SPORT logosu da aracın farklı bir versiyon olduğunu vurguluyor.





- GR SPORT’ta Dinamik Gri lansman rengi olarak öne çıkıyor







Sekiz renk seçeneği olan GR SPORT’ta Dinamik Gri lansman rengi olarak öne çıkıyor. Corolla Sedan’da bir ilk olarak bi-tone seçeneği sunuluyor ve böylece tüm gövde renkleri, siyah tavan ile kombine edilebiliyor.



Aracın dinamik duruşu, kabinde siyah tavan, direksiyonda kullanılan şık dikişli deri kaplama, eşiklerdeki GR logolu fırçalı alüminyum gibi detaylarla devam ediyor. Ayrıca spor ön koltuklar, entegre kafalıklarıyla birlikte hem sportifliği ileriye taşıyor hem de konfor sağlıyor.



Siyah kumaş ve yüksek kaliteli sentetik deriyle kaplanan koltuklarda, kontrast yaratmak adına beyaz ve kırmızı dikişler kullanıldı ve TOYOTA GAZOO Racing yarış takımına gönderme yapıldı. Aynı renk teması arka koltuklara da uygulandı.



Corolla Sedan GR SPORT müşterileri, opsiyon olarak bi-tone gövde renginin yanı sıra kabin ambiyans aydınlatma sistemini ve LED dış ışıklandırmayı da tercih edebiliyorlar.



Yeni model ülkelerdeki pazar şartlarına göre 1,8 litre hibrit ve 1,6 litre benzinli motorlarla satışa sunulacak. Bu modelin üretimi kasım ayında başlayacak ve 2021’nin Ocak ayından itibaren Avrupa’daki showroomlardaki yerini alacak.





