Tottenham-Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda? Tottenham Arsenal maçı CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'in 22.haftasında oynanması planlanan ancak koronavirüs vakaları sebebiyle ertelenen Tottenham-Arsenal maçının hangi gün oynanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Tottenham-Arsenal maçı bu akşam mı? Tottenham-Arsenal maçını hangi kanal veriyor?
İngiltere Premier Lig'in 22.haftasında Tottenham ile Arsenal karşı karşıya gelecekti. 16 Ocak 2022'de oynanması gereken maç Arsenal'in koronavirüs testi pozitif olan oyuncularının çokluğu, sakatlıkların fazla olması ve Afrika Uluslar Kupası'nda görev yapan futbolcuları sebebiyle ertelenmişti. Merakla beklenen mücadele ise bu akşam oynanacak.
Tottenham-Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda? Tottenham Arsenal maçı CANLI İZLE
Tottenham 12 Mayıs Perşembe akşamı TSİ 21.45'te Arsenal'i konuk edecek. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanacak mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Tottenham muhtemel 11: Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son
Arsenal muhtemel 11: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Tomiyasu; Xhaka, Elneny; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah