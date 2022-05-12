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Spor Tottenham-Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda? Tottenham Arsenal maçı CANLI İZLE
Spor

Tottenham-Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda? Tottenham Arsenal maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 22.haftasında oynanması planlanan ancak koronavirüs vakaları sebebiyle ertelenen Tottenham-Arsenal maçının hangi gün oynanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Tottenham-Arsenal maçı bu akşam mı? Tottenham-Arsenal maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-05-12 10:57:00 -
Tottenham-Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda? Tottenham Arsenal maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 22.haftasında Tottenham ile Arsenal karşı karşıya gelecekti. 16 Ocak 2022'de oynanması gereken maç Arsenal'in koronavirüs testi pozitif olan oyuncularının çokluğu, sakatlıkların fazla olması ve Afrika Uluslar Kupası'nda görev yapan futbolcuları sebebiyle ertelenmişti. Merakla beklenen mücadele ise bu akşam oynanacak.

Tottenham-Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda? Tottenham Arsenal maçı CANLI İZLE

Tottenham 12 Mayıs Perşembe akşamı TSİ 21.45'te Arsenal'i konuk edecek. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanacak mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Tottenham muhtemel 11: Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son

Arsenal muhtemel 11: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Tomiyasu; Xhaka, Elneny; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah

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