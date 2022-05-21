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Yerel Tosunun saldırdığı şahıs feci şekilde can verdi!
Yerel

Tosunun saldırdığı şahıs feci şekilde can verdi!

Malatya'da hayvanlarını otlatan şahıs tosunun saldırması sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, şahsın parçalanmış elbiselerine daha sonra ise kanlar içerisinde bulunan cansız bedenine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 00:38:00 -
Tosunun saldırdığı şahıs feci şekilde can verdi!

Malatya'da hayvanlarını otlattığı sırada tosunun saldırısına uğrayan şahıs feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örükçü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60'lı yaşlardaki Şeyho K. gündüz saatlerinde ikametinin ağılında bulunan büyükbaş hayvanları alarak bölgede otlatmaya gitti. Bir süre sonra Şeyho K.'ya ait hayvanların bölgedeki bazı kayısı bahçelerine zarar vermesi üzerine bahçe sahipleri şahsın çocukları ile irtibata geçerek hayvanları bölgeden çıkarmalarını istedi. Bunun üzerine Şeyho K.'ya ulaşmaya çalışan şahsın yakınları önce Şeyho K.'nın parçalanmış elbiselerine daha sonra ise kanlar içerisinde bulunan cansız bedenine ulaştı.

Tosunun saldırması sonucu hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerinde intikal eden jandarma ekipleri şahsın tosun saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Şehyo K.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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